«The Crown»-Star Claire Foy enthüllt: Sie litt jahrelang an Parasiten

Sie nahm immer weiter ab

Was folgte, war die Schilderung einer langen Leidenszeit, die Foy zunächst gar nicht einordnen konnte. Aufgefallen sei ihr vor allem, dass etwas mit ihrem Essverhalten nicht stimmte. «Ich habe ständig abgenommen und wusste nicht, was los war», berichtete sie. «Ich dachte nur: Ich esse doch alles. Ich war so hungrig.» Trotz grosser Mengen an Nahrung verlor sie weiter an Gewicht – ein typisches Symptom für einen Parasitenbefall, heisst es etwa auf der Webseite der US–amerikanischen Cleveland Clinic.