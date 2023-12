«The Crown»-Star Dominic West hat keinen Kontakt mehr zu Prinz Harry

West und Prinz Harry nahmen im Dezember 2013 an dem Charity–Event «Walking With the Wounded» teil, für das sie gemeinsam mit verwundeten Veteranen mehr als 320 Kilometer durch die Antarktis liefen. Im Januar 2014 kamen sie für eine Pressekonferenz zusammen, um ihre Erfahrungen zu teilen. West schwärmte damals: «Harry war ein wichtiger Teil des Teams. Er ist grossartig.»