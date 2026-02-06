«The Crown»-Star Elizabeth Debicki schwärmt von Dreh mit Brad Pitt

Sechs Monate Dreh in Los Angeles

Knapp ein halbes Jahr dauerten die Dreharbeiten in Los Angeles, wie Debicki «People» erzählte. «Ich habe es geliebt, mit David zu arbeiten, ich mag ihn einfach unglaublich gern», schwärmte sie. Und auch über ihren Co–Star fand die Schauspielerin nur lobende Worte. Sie habe es auch geliebt, «mit Brad zu arbeiten», sagte sie mit einem Grinsen. «In seiner absolut ikonischen Rolle – ja, es war eine Freude. Ich war sehr, sehr glücklich bei diesem Engagement.»