«The Crown»-Star Emma Corrin mit Hauptrolle in «Deadpool 3»

«Deadpool 3» soll im kommenden Jahr in den Kinos erscheinen

Der dritte «Deadpool»-Film mit Superstar Reynolds als Wade Wilson/Deadpool soll nach derzeitigem Stand im September 2024 in den Kinos starten. Es soll der erste Film der Marvel Studios werden, der in den USA ein R-Rating und damit eine Altersfreigabe ab 17 Jahren erhält. Emma Corrin verkörperte in der vierten «The Crown»-Staffel Prinzessin Diana (1961-1997), und war daneben im vergangenen Jahr an der Seite von Superstar Harry Styles (29) im Drama «My Policeman» (deutscher Titel: «Der Liebhaber meines Mannes») zu sehen.