«The Crown»-Star Josh O'Connor soll frisch verliebt sein

Josh O‹Connor hatte seinen Durchbruch mit dem Drama «God›s Own Country» (2017) und wurde später durch seine Darstellung von Charles, dem Prinz von Wales (heute König Charles III.) in der Netflix–Serie «The Crown» weltberühmt. Seither war er in verschiedensten Kinoproduktionen zu sehen, darunter in «Emma» (2020), «La chimera» (2023), «Lee» (2023) und «Challengers» (2024). In Cannes war der Brite im Rennen um die Goldene Palme mit gleich zwei Filmen vertreten: «The History of Sound», wo er neben Paul Mescal spielt, und «The Mastermind», in dem er neben Alana Haim zu sehen ist.