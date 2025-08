«The Crown»-Star Matt Smith wird zum «Star Wars»-Bösewicht

Vom britischen Königshaus, Westeros und der Tardis in die weit, weit entfernte Galaxis: Schauspieler Matt Smith (42), unter anderem bekannt aus den erfolgreichen Serien «The Crown», «House of the Dragon» und «Doctor Who», wird offenbar zum nächsten «Star Wars»–Bösewicht. Das berichtet die US–amerikanische Branchenseite «Deadline» und beruft sich dabei auf Insider–Kreise. Demnach werde Smith in dem angekündigten «Star Wars: Starfighter» zum Widersacher von Hollywoodstar Ryan Gosling (44), der bereits im April dieses Jahres für das prestigeträchtige Projekt bestätigt worden war.