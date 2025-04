«The Crown»-Star Olivia Williams: Wird sie niemals krebsfrei sein?

2018 erhielt Olivia Williams (56) die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs. Viel zu spät, so die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle in «The Crown» bekannt ist. Jahrelang litt sie an übermässiger Müdigkeit, Gliederschmerzen und chronischem Durchfall. In einem Interview sprach sie nun über ihren beschwerlichen Weg zu einer korrekten Diagnose und warum sie sich wohl nie als krebsfrei bezeichnen kann.