«The Crown»-Star Vanessa Kirby ist zum ersten Mal Mama geworden

Mit Paul Rabil, dem Vater ihres Kindes, wurde Vanessa Kirby erstmals im Oktober 2022 in Verbindung gebracht. Die britische «Daily Mail» zeigte das Paar damals Hand in Hand bei einem Spaziergang durch New York. Ein Jahr später bestätigten sie ihre Beziehung auf Instagram. «Von der ersten Minute an, als wir uns in Des Moines begegnet sind – rund um die Welt und zurück – ist das Leben mit dir besser, sinnvoller und schöner», schrieb Rabil zu einer Fotoreihe.