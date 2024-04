«The Crown»-Stars versteigern Kostüme aus der Netflix-Serie

Unter den Auktionsstücken befinden sich weitere prominente Gegenstände. Carey Mulligan (38) bietet laut «Variety» eine limitierte Auflage des Drehbuchs von «Saltburn» mit Unterschriften der Schauspieler an. «Es ist erstaunlich, was die Kreativbranche erreichen kann, wenn wir uns zusammentun, und ich hoffe, dass sich so viele Menschen wie möglich dafür entscheiden, ‹War Child› zu helfen, indem sie auf diese seltenen Gegenstände bieten, die liebevoll gespendet worden sind», erklärt Mulligan in einem Statement. Fans können zudem für signierte Gitarren von Ed Sheeran (33) und Nile Rodgers (71), ein signiertes Schlagzeugfell von Coldplay, ein von Martin McDonagh (54) signiertes «Banshees of Inisherin»–Drehbuch, ein von Jonathan Pryce (76) signiertes «Evita»–Drehbuch, ein von Bradley Cooper (49) signiertes «Maestro»–Buch samt Album oder eine signierte Hulk–Actionfigur von Mark Ruffalo (56) bieten. Die «Spring Clean»–Auktion geht bis 16. Mai.