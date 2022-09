«The Daily Show»: Moderator Trevor Noah hört auf

«Es ist an der Zeit»...

Es sei eine bewegende Zeit gewesen, für die er sehr dankbar sei, so Noah in seiner fünfminütigen Ansprache. «Ich habe es geliebt, die Show zu moderieren. Es war eine meiner grössten Herausforderungen. Es war eine meiner grössten Freuden. [...] Aber nach sieben Jahren habe ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist.»