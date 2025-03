The-Damned-Gitarrist Brian James ist gestorben

Nach dem zweiten Album «Music For Pleasure» verliess James die Band und war Teil mehrerer Musikprojekte, darunter die kurzlebige Formation Tanz Der Youth und The Lords Of The New Church, die er mit dem amerikanischen Sänger Stiv Bators und Schlagzeuger Nick Turner gründete. In den folgenden Jahren arbeitete er mit The Dripping Lips zusammen, gründete die Brian James Gang und veröffentlichte Soloalben.