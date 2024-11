«The Day of the Jackal»: Thrillerserie mit Starbesetzung startet

So auch Eddie Redmayne als Schakal in der neuen Sky–Serie «The Day of the Jackal». Für horrende Honorare undurchsichtiger Auftraggeber tötet er prominente und mächtige Personen. Dabei geht der Schakal stets kontrolliert und bedacht vor, kann sich wie ein Chamäleon unsichtbar machen, ist in der Lage, in jeder Sprache und mit jedem Akzent zu sprechen und hinterlässt fast keine Spuren.