«The Dispatcher»: Christian Schwochow dreht Apple-Serie

Nächster internationaler Karriereschritt für Christian Schwochow (46). Nachdem der auf Rügen geborene Regisseur für Netflix schon ein paar Folgen von «The Crown» inszeniert hat, vertraut ihm Apple TV+ eine ganze Serie an. Der Deutsche wird in Australien alle Episoden von «The Dispatcher» drehen. Ausserdem wird er als ausführender Produzent fungieren. Das gab Apple am Freitag bekannt.