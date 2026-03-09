«The Drew Barrymore Show» wird verlängert

Die Meldung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem ähnliche Formate in den USA massiv unter Druck stehen Die CBS–Latenight–Show «The Late Show with Stephen Colbert» endet im Mai, und gleich zwei Daytime–Formate – «The Kelly Clarkson Show» und «Sherri» – stellen ihren Betrieb ebenfalls noch in diesem Jahr ein. Barrymores Show behauptet sich in diesem schwieriger werdenden Umfeld: Laut CBS Media Ventures verzeichnet die aktuelle Staffel mit durchschnittlich 1,6 Millionen Zuschauern täglich die bislang höchste Einschaltquote seit dem Start im Jahr 2020. Zudem zählt die Show 14 Millionen Follower auf Social–Media– und Digitalplattformen.