The Duc Ngo: Social Media hat in Restaurants «viel kaputt gemacht»

Können Sie sich noch an das Gefühl erinnern, als Sie zum ersten Mal in Ihrem eigenen Restaurant standen?

The Duc Ngo: Sehr genau. Ich hatte gerade die letzte Schraube festgezogen, das erste Gericht gekocht – und wusste: Das wird funktionieren. Das Restaurant war früher ein klassisch japanischer Laden, den wir übernehmen und in drei Monaten umbauen konnten. Mit meinen Brüdern und Cousins, ohne grosse Erfahrung. Wenn ich mir heute die alten Fotos oder Videos anschaue, sieht es furchtbar aus. Aber wir hatten ein Gefühl geschaffen – eine Stimmung, die Menschen sofort gespürt haben. Nach wenigen Monaten war der Laden voll, Prominente kamen. Es wurde ein Geheimtipp. Und genau dieses erste Probekochen mit Gästen, dieses Bauchgefühl: Das wird was – das hat sich bestätigt. Bis dahin war es aber ein weiter Weg. Ich habe immer hingeschaut, hingehört – und vor allem: gefragt, geredet, gelernt. Ich sehe mich nicht als technisch brillanten Koch. Meine Stärke liegt im Gespür, Dinge zu verbinden.