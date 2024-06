«The Fabulous Four»-Trailer zeigt Bette Midler als Braut

Bette Midler (78) will noch einmal heiraten – wenn auch nur im Film. In «The Fabulous Four» spielt die Showbiz–Veteranin eine Witwe, die noch einmal vor den Altar treten möchte – nur zwei Monate nach dem Tod ihres Mannes. Für die Hochzeit spannt sie ihre drei besten Freundinnen aus College–Zeiten als Brautjungfern ein. Die müssen sich für die Reise zur Hochzeit in Key West, Florida, neu zusammenraufen. Nun ist der erste Trailer zu der Komödie erschienen.