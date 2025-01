«The Fall of Diddy»: Vierteilige Dokuserie lässt Kläger zu Wort kommen

Unter anderem auf dem US–Streamingdienst «Peacock» wird unterdessen bereits am 14. Januar die Dokumentation «Diddy: The Making of a Bad Boy» erscheinen. Ein Trailer beschreibt die Produktion als einen «rauen, exklusiven Blick auf Sean Combs, lange bevor er als Puff oder Diddy bekannt war». Bereits im April vergangenen Jahres war erstmals in US–Medien berichtet worden, dass mehrere Dokumentationen über Combs in Arbeit seien.



Sean «Diddy» Combs werden unter anderem Sexhandel, Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen. Im Metropolitan Detention Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn wartet der Rap–Mogul, der die Vorwürfe zurückweist, auf seinen Prozessbeginn, der für Mai geplant ist. Sollte er verurteilt werden, könnte Combs lebenslang hinter Gitter wandern.