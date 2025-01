«The Fantastic Four» und mehr: So wird das Marvel-Jahr

Ausserdem zum prominenten Antihelden–Team gehören Captain Americas Kumpel Bucky Barnes, dem wiederum der gerade erst für einen Oscar nominierte Sebastian Stan (42) sein Gesicht leiht, sowie «Black Widow»–Widersacherin Taskmaster (Olga Kurylenko, 45), «Ant–Man and the Wasp»–Schurkin Ghost (Hannah John–Kamen, 35) und der zwielichtige U.S. Agent, den Kurt Russells (73) Sohn Wyatt Russell (38) zuerst in der Streaming–Serie «The Falcon and the Winter Soldier» spielte.