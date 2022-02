«The Fear Index»: Diesem Alptraum muss Josh Hartnett entkommen

Als Hoffman eines Nachts bei einem Einbruch in seine Villa in Genf angegriffen wird, und es weitere unerklärliche Vorfälle gibt, ist allerdings er es, der in Angst und Panik verfällt. Ein wohl gehütetes Geheimnis aus seiner Vergangenheit kommt ans Licht. Seine Firma, seine Ehe, sein Ruf drohen in nur wenigen Stunden vernichtet zu werden. Will ihm jemand etwas anhängen - oder verliert der Wissenschaftler einfach nur den Verstand?