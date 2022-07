«The Flight Attendant»: Steigflug oder Notlandung für Kaley Cuoco?

Wie sicherlich auch Cassie in so mancher Situation in der zweiten Staffel, hatte Hauptdarstellerin Cuoco zunächst ihre Bedenken. «Ich werde nicht lügen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel hatte ich grosse Angst, eine zweite Staffel zu drehen», erklärt sie in einem von HBO Max veröffentlichten Videoclip auf YouTube, der Einblicke hinter die Kulissen zeigt. Sie wollte nur ein Teil davon sein, wenn man es «besser und grösser» aufziehen könne. Als sie dann herausgefunden habe, worum es in der Story gehen würde, habe sie sich gedacht: «Soll das ein verdammter Scherz sein? Wie sollen wir das umsetzen?» Wie das Team hinter Cuoco das Ganze dann umgesetzt hat, gibt es ab dem 29. Juli in den acht Folgen der zweiten Staffel bei Amazon Prime Video zu sehen.