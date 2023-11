«The Garfield Movie»: Erster Trailer mit Chris Pratt als Kult-Kater

Allen voran spricht «Guardians of the Galaxy»–Star Chris Pratt (44) im englischsprachigen Original Kater Garfield, während dem Katzenvater Samuel L. Jackson (74) seine Stimme leiht. In weiteren Rollen sind unter anderem Brett Goldstein (43) und Hannah Waddingham (49), beide bekannt aus «Ted Lasso», zu hören. Und auch Ving Rhames (64), Nicholas Hoult (33), Cecily Strong (39) sowie Harvey Guillén (33) und Bowen Yang sind dabei. Regie führte Mark Dindal (63).