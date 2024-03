«The Gentlemen» und mehr: Wenn aus Kultfilmen Serien werden

«The Gentlemen» sorgt derzeit auf dem Streamingdienst Netflix für Furore. Serienschöpfer Guy Ritchie (55) setzt mit der sehr britischen Gangster–Serie seinen eigenen, gleichnamigen Filmerfolg aus dem Jahr 2019 in Serienform fort. Das Besondere an «The Gentlemen»: Es handelt sich nicht etwa um ein Remake des Films mit Matthew McConaughey (54), sondern die neue Hauptfigur Eddie (Theo James, 39) bewegt sich in der Fortsetzung schlicht durch die Welt, für die im Kinofilm Figuren wie McConaugheys Mickey Pearson verantwortlich zeichnen. Gerade in den letzten Jahren hat die US–Film– und Serienindustrie etliche Kultfilme als Serien neu aufgelegt.