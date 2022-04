«The Gilded Age»: «Downton Abbey»-Feeling in neuer Sky-Serie

Julian Fellowes (72) goes to Hollywood. Oder besser gesagt nach New York. In seiner neuen Serie «The Gilded Age» (ab 22. April auf Sky Atlantic und dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar) beleuchtet der britische «Downton Abbey»-Schöpfer die Gesellschaft in den USA des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.