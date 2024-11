«The Golden Bachelor» bei RTL: So lief die erste Staffel in den USA ab

«Bachelor»–Liebe im Alter schwieriger?

Es läge nicht an einer mangelnden Liebe, betonte das Paar. Jedoch konnten sich die beiden nicht auf einen gemeinsamen Lebensmittelpunkt einigen. Turners Kinder leben in Indiana, Nists Tochter an der Ostküste in New Jersey. Dazwischen liegen ungefähr 1.000 Kilometer. «Wir sehen uns diese Situationen an und ich denke, wir haben einfach das Gefühl, dass es für das Glück von jedem von uns am besten ist, getrennt zu leben», berichtete der «Golden Bachelor». Bereits vor der Show hatte er angegeben, was seine zwei Beziehungs–No–Gos seien: Rauchen und eine zu weite Entfernung.