«The Handmaid's Tale»: Das ist der Starttermin der finalen 6. Staffel

Wie in den USA werden auch in Deutschland die ersten drei neuen Episoden auf einen Schlag veröffentlicht. Die sieben ausstehenden Folgen kommen dann im wöchentlichen Abstand immer dienstags heraus. Wer die ganze sechste Staffel lieber in einem Rutsch bingen will und dabei keine Angst vor Spoilern hat, müsste folglich bis zum 27. Mai warten – dann stehen alle zehn Folgen auf Abruf bereit.