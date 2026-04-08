«The History of Sound»: Wenn Musik verbindet und Liebe bleibt

Einen grossen Teil der Geschichte nehmen die Musik und ihre Ursprünglichkeit ein. Der Zuschauer wird daran erinnert, wie privilegiert und selbstverständlich die moderne Welt mit der Verfügbarkeit von Musik heute umgeht. Die Faszination, Lieder in Ton festzuhalten und zu jedem erdenklichen Zeitpunkt hören zu können, ist im Film noch gross. Die Menschen, die Lionel und David mit ihrem Phonographen und den aufzeichnenden Wachszylindern in ihren Wohnzimmern besuchen und durch die Musik eine Verbindung zu ihnen aufbauen, liefern berührende Momente. Das Vortragen der Lieder, die in ihren Familien oft über Generationen weitergetragen wurden, übernehmen sie sichtlich mit viel Hingabe.