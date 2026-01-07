«The Housemaid» mit Sydney Sweeney erhält Fortsetzung

Amanda Seyfried hatte bereits am vergangenen Wochenende bestätigt, dass eine Fortsetzung nahezu sicher sei. Sie hofft, auch wieder Teil der Produktion zu sein: «Ich bin mir fast sicher, dass ich einen kleinen Gastauftritt darin haben werde, denn es geht um Syd und ihre Arbeit für eine neue Familie», sagte sie gegenüber «Variety».