«The Iron Claw»: Spannende Fakten über Zac Efron und seine Filmrolle

So trainierte er für «The Iron Claw»

Trotz jener Strapazen war Efrons Motivation für seine neue Filmrolle gross. Wie er «Entertainment Tonight» erzählte, habe ihn die wahre Geschichte von Kevin Von Erich «wirklich motiviert, mich für diesen Film in Form zu bringen». Efron schwärmte von dem körperlichen Einsatz, den der Wrestler früher jeden Tag mit in den Ring brachte. «Ich wusste, dass es für mich am schwierigsten sein würde, es zu meistern und es richtig zu machen. Also habe ich alles investiert, was ich hatte.»