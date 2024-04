The Jacksons spielen im September exklusives Konzert in München

Bei dem Auftritt im September werden die aktuellen The–Jacksons–Mitglieder aus der weltbekannten Musiker– und Entertainer–Familie zahlreiche Hits performen – darunter Songs wie «I Want You Back», «ABC», «I'll Be There» oder auch «Blame It on the Boogie». Michael Jackson wird dann wohl im Geiste dabei sein, denn begleitend sollen auf einer Leinwand Film–Einspielungen gezeigt werden, in denen auch er zu sehen sein wird.