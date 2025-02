The Jam: Schlagzeuger Rick Buckler ist mit 69 Jahren gestorben

Rick Buckler wurde in Woking geboren und lernte in der Schule Weller und Foxton kennen. Das Trio gründete Anfang der 1970er Jahre The Jam. Ihr Debütalbum «In the City» erschien 1977. Sie brachten insgesamt sieben Alben heraus, bevor sie sich 1982 trennten. Buckler legte Mitte der 90er Jahre eine Pause von der Musik ein, um als Zimmermann zu arbeiten. 2005 feierte er jedoch ein Comeback mit einer neuen Band, The Gift. Dieser schloss sich Bruce Foxton später an und sie tourten von 2007 bis 2009 zusammen. Auch unter dem Namen From The Jam traten sie mehrmals erneut zusammen auf.