«The Kardashians»: 20 neue Episoden angekündigt

Seit 17 Jahren vor der Kamera

Die beliebte Reality–TV–Show, die die Kardashians und Jenners durch ihren glamourösen Alltag begleitet, startete im Jahr 2022. Zuvor hielt bereits die Serie «Keeping Up with the Kardashians» (2007–2021) 14 Jahre lang die Höhen und Tiefen in der Familie fest. Seitdem hat sich einiges geändert: Kylie Jenner (26) bekam zweimal Nachwuchs, Kendall Jenner (28) startete als Model durch und Kim Kardashian (43) etablierte sich als erfolgreiche Unternehmerin.