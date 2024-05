«The Kardashians»-Trailer zeigt: Bei Kris Jenner wurde Tumor gefunden

Am 23. Mai startet die fünfte Staffel «The Kardashians». Jetzt wurde vom Streamingdienst «Hulu» ein erster Trailer zu den neuen Folgen der Realityshow rund um Kim Kardashian (43) und ihre berühmte Familie veröffentlicht. Der Clip auf YouTube gibt Anlass zur Sorge um das Familienoberhaupt Kris Jenner (68). «Ich hatte meinen Scan. Sie haben eine Zyste und einen kleinen Tumor gefunden», erklärt die «Momagerin» ihrer Familie in dem Ausschnitt ernst. Zuvor wurde gezeigt, wie sie in einer Klinik mit einem Arzt spricht.