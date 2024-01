The Killers bestätigen Konzertreihe in Las Vegas

Insgesamt gelten The Killers als eine der grössten aktiven Rockbands der Welt, die in ihrer Karriere bisher bereits mehr als 28 Millionen Tonträger verkaufen konnten. Ihr letztes Album «Pressure Machine» stammt aus dem Jahr 2021. Vor den Las–Vegas–Konzerten können The Killers auch in Europa live erlebt werden. Allein in der Londoner O2–Arena geben The Killers sechs Konzerte hintereinander. Weitere Stationen ihrer Tournee sind Glasgow, Dublin und Manchester.