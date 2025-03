«The King's Music Room»: König Charles wird zum DJ

«Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik sehr viel bedeutet», sagt Charles laut «People» zu der Folge. «Ich weiss, dass das auch für so viele andere der Fall ist. Sie hat die bemerkenswerte Fähigkeit, glückliche Erinnerungen aus den tiefsten Tiefen unseres Gedächtnisses aufsteigen zu lassen, uns in Zeiten der Traurigkeit zu trösten und uns an ferne Orte zu bringen.» Der Monarch fügt an: «Aber vielleicht kann sie vor allem unsere Stimmung so sehr heben, und das umso mehr, wenn sie uns zum Feiern zusammenbringt. Mit anderen Worten: Sie bringt uns Freude.»