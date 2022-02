«The Kissing Booth»-Star Joey King beweist Mut zur Farbe

«Moonfall» ab 10. Februar im Kino

«Moonfall» feiert am 10. Februar Premiere in den deutschen Kinos. Die Hauptrolle in dem Science-Fiction-Katastrophenfilm hat Halle Berry (55) inne. Sie mimt die ehemalige Astronautin und NASA-Offizierin Jo Fowler, die die Menschheit vor einer Kollision zwischen Mond und Erde retten will.