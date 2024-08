«The Last of Us 2»-Teaser: Das macht Jeffrey Wrights Rolle besonders

Ansonsten bekommen wir zum ersten Mal Bewegtbilder von dem Tattoo auf Ellies vernarbtem Arm zu sehen. Vorher hatten es nur inoffizielle Bilder vom Set gezeigt. Die Tätowierung in der Serie unterscheidet sich von der in der Videospielvorlage. Äusserst originalgetreu zeigt sich hingegen die Kameraeinstellung, die den Teaser eröffnet. Sie stellt die Tanzszene zu Beginn des 2020 erschienenen Games «The Last of Us Part II» eins zu eins nach. Die Fans des Spiels feiern in ihren Kommentaren bei Instagram die Werktreue.