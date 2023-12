«The Last of Us»: An der Endzeitserie kam 2023 niemand vorbei

Wie unter anderem das Branchenmagazin «Variety» damals berichtete, hatten in den Vereinigten Staaten zur Premiere insgesamt 4,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Erfolgreicher war nur das «Game of Thrones»–Spin–off «House of the Dragon» mit fast zehn Millionen im Sommer 2022. «Game of Thrones» selbst hatte sich erst später zum Mega–Hit entwickelt und bei seiner Premiere im Jahr 2011 rund 4,2 Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte gelockt. Und auch in Deutschland wurde «The Last of Us» bei Sky und Wow zum zweitbesten non–linearen Start überhaupt – nach «House of the Dragon».