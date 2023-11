«The Last of Us»: HBO kündigt Produktionsstart für Anfang 2024 an

Der US–Kabelkanal HBO möchte Anfang kommenden Jahres mit der Produktion seiner Erfolgsserie «The Last of Us» fortfahren. Das gab HBO–Chef Casey Bloys in der vergangenen Woche «Variety» zufolge während einer Pressekonferenz bekannt. Derzeit streikt in Hollywood nach wie vor die Schauspielgewerkschaft SAG–AFTRA, weshalb das Produktionsstartdatum für die zweite Staffel von «The Last of Us» gegenwärtig noch ein wenig ungewiss ist. Sollte der Arbeitskampf jedoch in den kommenden Wochen beigelegt werden, werden die neuen Folgen der Zombie–Serie frühestens 2025 auf HBO und dessen Streamingdienst Max erscheinen.