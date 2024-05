«The Last of Us»: Jeffrey Wright stösst für Staffel zwei zur HBO-Serie

Die postapokalyptische HBO–Serie «The Last of Us» ist um einen Star reicher. Der besonders aus der Sci–Fi–Show «Westworld» bekannte Jeffrey Wright (58), der zuletzt für einen Oscar als «Bester Hauptdarsteller» nominiert war, stösst für die kommende zweite Staffel zu der Games–Adaption. Das berichtet das US–Branchenportal «Deadline». Das Besondere an dem Casting: Wright spielt eine Figur, der er schon im Vorlagenspiel «The Last of Us Part II» aus dem Jahr 2020 seine Stimme lieh.