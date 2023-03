«The Last of Us»: Mindestens zwei weitere Staffeln und Zuschauerrekord

In den USA haben demnach an nur einem Tag 8,2 Millionen Menschen über das lineare Fernsehen oder per Stream eingeschaltet - und das obwohl zeitgleich die Oscars auf einem anderen Sender übertragen wurden. Zum Vergleich: Im Januar hatte «The Last of Us» mit 4,7 Millionen Zuschauern den zweitbesten Start einer HBO-Produktion nach «House of the Dragon» hingelegt.