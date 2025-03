«The Last of Us»: Offizieller Trailer zeigt düstere Spannung

Der offizielle Trailer zur zweiten Staffel der gefeierten HBO–Serie «The Last of Us» ist endlich da. Bei einer Präsentation im Rahmen des South by Southwest Film Festivals enthüllten die Macher am Samstag nicht nur neues Bildmaterial, sondern gewährten auch erste Einblicke in die Entwicklung der Hauptcharaktere. Die Fortsetzung des postapokalyptischen Dramas soll am 13. April zurückkehren und wird aus sieben Episoden bestehen.