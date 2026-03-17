«The Last of Us»: Patrick Wilson spielt Vater von Antagonistin Abby

Schauspieler Patrick Wilson (52), der zuletzt vor allem für seinen Part in dem erfolgreichen Grusel–Franchise «The Conjuring» bekannt war, heuert bei einer weiteren erfolgreichen Horrorreihe an. Wie die US–amerikanische Branchenseite «Deadline» berichtet, schlüpft Wilson in der dritten Staffel der postapokalyptischen Zombie–Serie «The Last of Us» in die Rolle eines ganz bestimmten Arztes, der massgeblich für den bisherigen Verlauf der Serie verantwortlich ist.