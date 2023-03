«The Last of Us»-Staffelfinale: Darauf müssen sich die Fans einstellen

Mit der neunten Episode von «The Last of Us», die inzwischen beim Streamingdienst WOW verfügbar ist, hat die erste Staffel der gefeierten Videospiel-Adaption ihr Finale gefunden. Hinter dem «Game of Thrones»-Ableger «House of the Dragon» mauserte sich die düstere Endzeit-Serie zum zweitbesten Start auf der Plattform. Wenig überraschend also, dass die Geschichte von Ellie (Bella Ramsey, 19) und Joel (Pedro Pascal, 47) mindestens mit einer zweiten Staffel fortgeführt wird. Ein Fazit zu dem, was schon da ist - und ein spoilerfreier Ausblick auf das, was noch kommen wird.