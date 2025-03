«The Legend of Zelda»-Realverfilmung kommt 2027 in die Kinos

Eine Realverfilmung der «The Legend of Zelda»–Videospielreihe scheint langsam aber sicher konkretere Formen anzunehmen. Der Live–Action–Film soll am 26. März 2027 in die Kinos kommen, wie der Videospielhersteller Nintendo laut des Branchenmagazins «Variety» in seiner neuen Smartphone–App «Nintendo Today» angekündigt hat.