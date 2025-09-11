«The Long Walk»: Stephen Kings düstere Zukunftsvision kommt ins Kino

King hatte erst vor Kurzem in Bezug auf «The Long Walk» gesagt, dass ihm die gezeigte Gewalt darin sehr wichtig sei. Nicht aus voyeuristischen Gründen, sondern weil nur so deren Folgen bewusst werden: «Ich sagte, wenn ihr [Gewalt] nicht zeigen wollt, dann dreht den Film nicht. Also haben sie einen ziemlich brutalen Film gemacht.» Das mag verstörend sein. So bestünde seiner Meinung nach aber auch nicht die Gefahr, dass die Konsequenzen von Gewalt marginalisiert werden. Einen derartigen Vorwurf hatte er im «The Times»–Interview an Marvel– und DC–Comicverfilmungen gerichtet.