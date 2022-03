«The Mandalorian»: Christopher Lloyd in der dritten Staffel zu sehen

Nächster Sci-Fi-Erfolg im Anmarsch?

Von 1985, 1989 und 1990 spielte Lloyd in der Trilogie «Zurück in die Zukunft» den zeitreisenden Wissenschaftler Dr. Emmett Brown. An der Sci-Fi-Front hat er ausserdem den bösartigen klingonischen Kommandant Kruge in «Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock» (1984) gespielt. Im Laufe seines Lebens gewann Lloyd mehrere Emmys: 1982 und 1983 wurde er für «Taxi» und 1992 für «Road to Avonlea» ausgezeichnet.