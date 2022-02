«The Marvelous Mrs. Maisel» endet mit der fünften Staffel

«Die Dutzenden von Auszeichnungen zementieren ‹Maisels› Vermächtnis in vielerlei Hinsicht, aber was noch beständiger und ergreifender ist, sind die Charaktere, die Amy geschaffen hat, und die fröhliche, brillante, einzigartige Welt, die sie und Dan zum Leben erweckt haben», schwärmt Jennifer Salke, Leiterin der Amazon Studios laut «The Hollywood Reporter» in einem Statement. Und sie fügt hinzu: «Diese Serie hat für Prime Video so viel bedeutet, und die Auswirkungen ihres Erfolgs werden noch lange nach der letzten Staffel zu spüren sein.»