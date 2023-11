«The Marvels»: Brie Larson und Co. legen schwächsten MCU-Start hin

«The Marvels» mit Brie Larson (34) hat in Nordamerika den schlechtesten Kinostart in der Geschichte des Marvel Cinematic Universe (MCU) hingelegt. Seit seinem Anlaufen am Freitag (10. November) spielte die Fortsetzung von «Captain Marvel» (2019) und der Serie «Ms. Marvel» (2022) in den USA und Kanada nur 47 Millionen US–Dollar ein.