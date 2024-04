«The Masked Singer»: Annett Louisan war die Zuckerwatte

Als nächstes waren Elgonia und Robodog dran, die Filmsongs präsentierten. Die Frühlingsbotin rührte Rojinski mit ihrer Version von «It Must Have Been Love» von Roxette zu Tränen. Weiterhin glaubte das Rate–Team unter der Fabelwesenmaske «jemanden von Monrose oder den No Angels» zu erkennen. Robodog setzte danach auf Gefühl. Die Cinderella–Ballade auf Englisch und Französisch war perfekt für die Tonlage der Hündin, die letzte Woche noch gar nicht singen konnte. «Ich bin total verwirrt», gaben Kavanian und Rojinski danach zu. Und liessen wahllos Namen fallen wie Collien Ulmen–Fernandes (42), Pamela Reif (27) oder Nazan Eckes (47). Bei «The Power of Love» durften beide Kostüme ihre Stimmen noch einmal unter Beweis stellen.