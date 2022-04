«The Masked Singer»: Carolin Kebekus ergänzt das Rateteam

Carolin Kebekus (41) ergänzt in der dritten «The Masked Singer»-Ausgabe der sechsten Staffel das Rateteam. Die Komikerin unterstützt am Samstag (2. April) um 20:15 Uhr die festen Jurymitglieder Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48). Das gab ProSieben am Freitag bekannt. Die Kölnerin war schon mehrmals als Gast im Rateteam dabei.